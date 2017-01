Alicia Keys verklapt trucje voor haar ongeschminkte, gave huid

Alicia Keys zei make-up vaarwel in 2016, voortaan zou ze naturel door het leven gaan. Hoewel ze sindsdien veel complimenten kreeg voor haar drastische beslissing en gave gezicht, verklapt ze in een interview met Elle UK dat haar huid zeker niet altijd zo stralend was. Zo heeft ze sinds een aantal jaar haar eigen trucje om die puistvrij te houden.

In het interview met Elle UK blikt Alicia Keys nog eens terug op 2016, het jaar waarin ze besloot niet langer met een gezicht vol make-up in de schijnwerpers te willen treden. Ze wou daarmee niet echt een statement maken en onderstreepte dat onlangs nog eens door toch voor een magazine te poseren met wat eyeliner.

"Sommige mensen hebben mijn beslissing een kruistocht tegen make-up genoemd, daar moest ik hartelijk om lachen", vertelt ze. "Vroeger voelde ik wel de druk vanuit de muziekindustrie om er zus of zo uit te zien, maar van een kruistocht zou ik toch niet durven spreken."

Naar eigen zeggen was haar gezicht vroeger ook lang niet zo gaaf als die nu is. Ze geeft eerlijk toe dat ze er jaren over deed om haar huid zo goed te krijgen. "Het heeft me een eeuwigheid gekost. Ik weet best hoe het voelt om een gezicht vol bobbeltjes en puistjes te hebben. Ik heb die periode doorworsteld in het openbaar."

Alles veranderde echter toen ze zes jaar geleden zwanger werd en meer water begon te drinken en zuivel uit haar leven schrapte. Volgens haar maakten die keuzes een groot verschil voor haar huid. Maar dat is niet het enige wat ze doet, zo gaf haar make-upartieste ook al toe dat ze flink wat crèmes smeert en vaak in de weer is met komkommer en ijs.