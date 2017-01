Arrest over dood Jonathan Jacob uitgesteld naar 15 februari

Antwerpen - Het Antwerpse hof van beroep doet pas op 15 februari uitspraak in de zaak rond het overlijden van Jonathan Jacob en dus niet op 1 februari, zoals aanvankelijk gezegd werd. Het arrest is nog niet helemaal klaar.

Jonathan Jacob stierf begin 2010 in een Mortselse politiecel na een interventie van het Bijzondere Bijstandsteam (BBT) van de lokale politie van Antwerpen. Hij was in de cel beland, omdat hij door zijn agressieve gedrag niet terecht kon in het psychiatrisch centrum Broeders Alexianen in Boechout. Het BBT was opgeroepen om Jonathan te immobiliseren, zodat een arts een kalmerend spuitje kon geven, maar dat verliep niet zonder slag of stoot.

De toenmalige directeur en de psychiater van Broeders Alexianen in Boechout worden vervolgd voor schuldig verzuim. Acht BBT’ers en de politiecommissaris die het team erbij had geroepen, staan terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg.

Het openbaar ministerie vorderde een bevestiging van de straffen met uitstel die in eerste aanleg werden opgelegd en wil ook een BBT’er en de politiecommissaris, die werden vrijgesproken, veroordeeld zien. Alle beklaagden vroegen aan het hof om hen vrij te spreken.