Nieuw schandaaltje bij Brusselse politie over gebraden kip

Het Brusselse gerecht is een onderzoek gestart naar twee agenten van de lokale politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene die mogelijk bij handelaars in de buurt regelmatig eten en drinken meenamen zonder te betalen. Volgens de krant ‘La Dernière Heure’ ging de bal aan het rollen toen een uitbater weigerde een gratis gebraden kip mee te geven en daarover bij een andere agent kloeg.

Uit informatie die ‘La Dernière Heure’ wist te bemachtigen, zou het tweetal - een man en een vrouw - zich al een tijdje schuldig maken aan racketeering, een vorm van afpersing. Langs de Antwerpsesteenweg zouden ze regelmatig restaurants of winkels binnen stappen, een hapje eten en dan zonder naar de rekening om te kijken weer naar buiten lopen. De uitbaters durfden niets te zeggen uit vrees voor represailles.

Eén handelaar weigerde echter onlangs om het duo een gratis gebraden kip mee te geven en zou daarna bedolven zijn onder een stroom aan processen-verbaal. Het slachtoffer was zo verbolgen, dat hij zijn verhaal deed aan een andere agent binnen de zone. Dat heeft nu geleid tot een intern onderzoek bij de politie. Ook het Brussels parket is een onderzoek gestart.

Dronken

Het is niet de eerste keer dat agenten van de politiezone in opspraak komen. Eerder deze maand werden nog drie politieagenten van Brussel Hoofdstad – Elsene opgepakt nadat ze dronken in een Schaarbeeks café zouden zijn aangetroffen - in uniform en gewapend. De drie werden volgens ‘La Dernière Heure’ overgebracht naar het ziekenhuis voor een aantal onderzoeken en vervolgens naar het commissariaat. Intussen is het drietal voorlopig geschorst in afwachting van het verdere onderzoek, zo meldt nog Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse lokale politie.