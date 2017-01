Conflict na meer dan 40 jaar opgehelderd: “Dit had tot Derde Wereldoorlog kunnen leiden”

Toenmalige Amerikaanse staatssecretaris Henry Kissinger kreeg op 3 november 1974 een boodschap met als opschrift “Secret eyes only”. Topgeheim, zo stond er, waarvoor de reden snel duidelijk werd. “Wat in de brief stond, had een nieuwe wereldoorlog kunnen ontketenen”, zo zegt nucleair expert Hans Kristensen aan Daily Mail.

In 1974 woedde de Koude Oorlog nog hevig en was elke confrontatie een nieuwe reden om het conflict aan te wakkeren. Beide partijen, de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet Unie, kenden de zogenaamde “gewapende vrede”, waarin ze steeds op hun hoede waren voor een aanval, maar werkelijke gevechten probeerden te vermijden, terwijl ze op politiek vlak in de clinch lagen.

Nucleaire onderzeeërs

De Amerikaanse marine had destijds een onderzeeër gestationeerd in Holy Loch in Argyll, een inham in Schotland. Dat gevaarte droeg de naam ‘SSBN James Madison’ en had maar liefst 160 nucleaire kernknoppen aan boord.

Toen SSBN James Madison de basis wou verlaten en aan het manoeuvreren was in het water, klonk er opeens een knal. De nucleaire onderzeeër was tegen een vaartuig van de Sovjet-Unie gevaren. Volgens de Amerikanen lag die zo dicht in de buurt, omdat ze wellicht wilden afluisteren op hun kanalen. Volgens de Sovjets waren ze onderweg naar het land.

“Het had rampzalig kunnen aflopen”

Nucleair expert Hans Kristensen legt uit aan Daily Mail dat die crash rampzalig had kunnen aflopen. “De impact was groot genoeg om de kernkoppen los te laten komen en de onderzeeërs te laten zinken. Of er had een vuur kunnen ontstaan, waardoor een gigantische hoeveelheid plutonium het water had kunnen besmetten. Alle scenario’s zou geresulteerd hebben in een massa aantal slachtoffers aan beide kanten.”

De eerste seconden na de botsing waren cruciaal. Allebei de onderzeeërs stegen na de crash omhoog naar het oppervlak, waarna die van de Sovjet-Unie meteen opnieuw onderging. “Als de crewleden van één van de twee had gedacht dat het een doelgerichte aanval was geweest, dan hadden ze een gevecht kunnen starten om de andere onderzeeër te doen zinken.” Dat gebeurde niet, maar de schade aan de Amerikaanse onderzeeër was zo groot dat ze enkele maanden in de basis in Holy Loch lag voor ze opnieuw operationeel was.

43 jaren onder de radar gebleven

De Amerikaanse adviseur van staatsveiligheid, Brent Scrowcroft, had een goede reden om het voorval enkel te melden in een kort bericht, dat heel bewust de titel “Secret Eyes Only” kreeg. Als dat nieuws destijds in de handen van het publiek, de media of de politiek was beland, had het opnieuw olie op het vuur kunnen gooien van het conflict uit de Koude Oorlog. De toenmalige adviseurs onder de Amerikaanse president Ford besloten daarom dat het voorval nooit het daglicht zou mogen zien en dat er geen onderzoek zou komen naar de ware toedracht achter de botsing.

Eerder deze maand lekte het verhaal toch uit, toen 13 miljoen pagina’s aan documenten van de CIA online gepost werden. “Gelukkig kwam het feit niet uit in 1974, want dat zou de Derde Wereldoorlog hebben kunnen ontketenen.”