Hanne ‘Dekoetere’ presenteert ‘Het Journaal’

Hanne Decoutere (37) die ­zonder het te weten een koe op haar gezicht geschminkt krijgt en zo ‘Het Journaal’ presenteert: het is u wellicht ontgaan, maar het was dan ook niet écht in een uitzending te zien.

Het opmerkelijke beeld komt uit een komische fictiereeks die voor Ketnet is gemaakt en die voorlopig enkel via Ketnet.be te bekijken is. De serie Olly Wannabe, bedacht door Hotel Hungaria dat ook ­Dagelijkse Kost en Goed Volk maakt, gaat over een aap die ­stage loopt bij de VRT en elke week een ander departement onveilig maakt. In de aflevering die vandaag online gaat, moet de aap dik tegen zijn zin aan de slag op de nieuwsredactie, waar hij de teksten van Hanne Decoutere herschrijft en ook haar make-up in de war stuurt. Een bijzonder grappige aflevering, niet alleen voor jonge kijkers.