Gast Hilton Hotel geschokt wanneer bruine vloeistof uit kraan komt: “Walgelijk”

Een 43-jarige Londenaar was voor zijn werk in Manchester en logeerde, zoals wel vaker, in het Hilton hotel, maar zijn bezoek liep niet zoals gepland. Toen Chowdhry zich wilde wassen, stroomde er plots een bruine smurrie uit de kraan.

De Londenaar, die de ochtend van het voorval een presentatie moest geven, stond op het punt zich te wassen toen er uit de kraan een bruine vloeistof stroomde. Hij had zonet zijn tanden nog gepoetst en toen zag het water er normaal uit. Hij nam zijn gsm en begon alles te filmen. “Je zou het amper geloven, maar dit is water dat uit een kraan van het Hilton-hotel in Manchester stroomt. Ik wist niet dat er thee uit zou stromen wanneer ik mijn gezicht probeerde te wassen,” zegt hij in de video. “Dit is echt walgelijk.”

Chowdhry ondervond de avond ervoor al problemen aan de waterdruk, maar volgens het personeel van het hotel kwam dit door onderhoudswerken. Volgens een woordvoerder van het Hilton waren er onderhoudswerken aan de gang. “We ontvingen zondag inderdaad een klacht van één van onze klanten. We zijn meteen een onderzoek gestart. Het management van het hotel zorgde ervoor dat al onze klanten op de hoogte waren van de onderhoudswerken. Wij betreuren om het even welk ongemak.”

Chowdhry beweert dat hij niets af wist van onderhoudswerken en dat het hotel hem dus niet had ingelicht. Het hotel bood hem een volledige terugbetaling van zijn verblijf aan, maar daarmee is Chowdhry niet helemaal tevreden. “Ik had hevige buikkrampen en voelde me heel ziek op mijn weg naar huis. Sindsdien voel ik me zo ziek dat ik een dokter ga raadplegen. Met de diagnose ga ik terug naar het hotel om te horen wat zij hierop te zeggen hebben. Zelf dan is het niet goed genoeg, want wat als dit anderen overkomt?”