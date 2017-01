Australiër steekt buurman in brand na ruzie over honden

Een Australiër heeft na een ruzie over zijn beide honden zijn buurman in brand gestoken. De 45-jarige man moest met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht worden, aldus de politie. Zijn vriendin, die hem wilde helpen, liep eveneens brandwonden op.

Een en ander gebeurde dinsdagavond in de industriestad Wollongong, ruim 80 kilometer ten zuiden van Sydney. De 41-jarige eigenaar van de honden en een stel uit de buurt kregen het met elkaar aan de stok. De dader stuurde zijn beide honden af op de buren, kieperde dan nog een blik benzine over de man en stak hem in brand. Hij werd door de politie opgepakt.