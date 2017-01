Is de Mount Everest gekrompen?

De Indiase overheid zal een expeditie naar de hoogste berg op aarde sturen om te controleren of de Mount Everest door de krachtige aardbeving van 2015 al dan niet is gekrompen. De expeditie van het agentschap Survey of India vindt later dit jaar plaats, zei het hoofd van het agentschap, Swarna Subba Rao.

De aardbeving op 25 april 2015 in de Himalaya, met magnitude 7,8, verwoestte de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Door de aardschok begonnen wetenschappers zich vragen te stellen of de hoogte en positie van de Everest zouden veranderd zijn.

Survey of India zal de berg opmeten via twee technieken: een team zal de berg beklimmen en via gps de hoogte bepalen, terwijl een ander team trigonometrie zal toepassen om de berg op te meten vanuit nabijgelegen plaatsen.

Wetenschappers zeggen dat een berekening op basis van gps en satellieten een accuratere werkwijze is, maar volgens Rao zal het gebruik van verschillende methodes de kwestie eens en voor altijd helpen beslechten. Er is nog geen datum bekend voor de expeditie. Het agentschap zal samenwerken met de Nepalese regering.

De berg ligt op de internationale grens tussen China en Nepal. Volgens geofysicus Lisa Wald blijkt uit data van een satellietzender die Chinese wetenschappers in 2005 hadden aangebracht, dat de berg niet hoger of kleiner is dan 8.848 meter, maar door de beving 3 centimeter naar het zuidwesten zou zijn opgeschoven.

De Mount Everest is sinds 1856 erkend als de hoogste berg ter wereld na onderzoeken van verschillende organisaties, waaronder Survey of India.