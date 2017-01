Met deze hack strikken kinderen hun veters in minder dan een minuut

Kinderen doen er in het begin soms lang over om hun veters te strikken, maar met dit trucje gaat het sneller. De Amerikaanse Ashley Lillard toonde haar vijfjarige zoon hoe hij efficiënt kan werken, maakte er een filmpje van en dat gaat nu het hele internet rond.

De mama deelde de video op haar Facebookpagina en plaatste het ook op de groep ‘Love What Matters’, een online community voor mensen die positieve verhalen willen delen. “Dit is het leukste trucje om veters te strikken, deel gerust”, schreef Ashley bij haar video. Intussen is de hack al bijna anderhalf miljoen keer bekeken.

In het filmpje trekt het jongetje met enige moeite zijn nieuwe rode sneakers aan. De uiteinden van zijn veter duwt hij aan elke kant in het bovenste vetergaatje van zijn schoenen. Zo krijgt hij twee lussen. Daarna maakt hij een strik door de twee lussen te kruisen. De ene lus wordt onder de andere door getrokken. Hij herhaalt de beweging en heeft een perfecte dubbele knoop. Nu even de uiteinden van de veters uit de gaatjes halen en klaar.