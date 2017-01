Waarom zalm waarschijnlijk nog duurder zal worden

Het zou wel eens kunnen dat je al hebt opgemerkt dat de zalm in de winkelrekken duurder is geworden en het ziet er niet meteen naar uit dat de prijs ervan snel zal dalen. Oorzaak daarvan is een akelig beestje dat de vissoort treft, namelijk de zeeluis.

Zalmen worden steeds vaker het slachtoffer van zeeluizen. De beestjes eten het vlees en het bloed van de vis en maken zo dat ze voor consumptie ongeschikt worden. Die oprukkende plaag maakt dat er minder vis beschikbaar is en de prijzen dus stijgen. Volgens de NASDAQ Salmon Index steeg de prijs van de vissoort de afgelopen drie maanden met 15 procent. De prijzen van Noorse zalm stegen in 2016 zelfs met liefst 40 procent.

Heel wat van de zalmen die op onze borden terechtkomen worden gekweekt en die kwekerijen worden extra hard getroffen door de zeeluis. Maar ook de vissen in het wild ontsnappen er niet aan. Een van de redenen waardoor de parasieten harder toeslaan zou volgens onderzoekers terug te brengen zijn op de hogere watertemperaturen als gevolg van de opwarming van de aarde. Bovendien zijn sommige luizen immuun geworden voor de pesticiden die de kwekers gebruiken.

Het ziet er niet meteen naar uit dat de prijzen dit jaar nog zullen dalen. Volgens de Financial Times komt dat omdat er voldoende tijd nodig is tegen dat de zalm een grootte heeft bereikt die volstaat voor consumptie.