Kunstwerken abdij worden geïnspecteerd en opgeborgen

Bornem - Nadat enkele weken geleden al ruim 50.000 boeken uit de bibliotheek van de Bornemse abdij werden gehaald, is men nu gestart met deel twee van het monnikenwerk. De kunstwerken worden geïnspecteerd, gereinigd en opgeborgen voor de nakende verbouwingswerken.

De meeste kunstwerken in de Bornemse abdij waren de voorbije jaren al geïnventariseerd. “Het gaat om schilderijen, beelden maar ook om meubelen en kleinere zaken. Die moeten, net als de boeken uit de bibliotheek, allemaal weg uit de abdij omdat er binnenkort grote verbouwingswerken starten”, zeggen Gert Van Kerckhoven en Nele Van fraeyenhoven van de gemeentelijke erfgoeddienst. “Sommige stukken zullen maar tijdelijk uit het gebouw verdwijnen en komen terug als de abdij verbouwd is. Het is uiteindelijk de abt die beslist welke stukken hier blijven. Maar er zijn ook goederen waar geen plaats meer voor zal zijn. Kleine meubeltjes waar geen toekomst voor is in het abdijgebouw zal iedereen kunnen kopen tijdens een verkoopmoment. Iets duurdere werken zullen naar een veiling gaan en daar verkocht worden. En een ander deel van het kunstpatrimonium zal naar de abdij van Westmalle gaan. Daar gaat ook het oude en nieuwe archief naartoe. En dan spreken we over registers en foto’s. Maar in Bornem blijft wel een digitale versie achter zodat het altijd kan geraadpleegd worden. Temeer omdat er heel veel informatie over de regio is terug te vinden in dat archief.”

De inspectie verloopt heel zorgvuldig. “Bijvoorbeeld schilderijen worden eerst met een speciaal lampje beschenen om te bekijken of we te maken hebben met een opstuwende verflaag en of een restauratie zich opdringt.

“Na de inspectie wordt het kunstwerk voorzichtig afgestoft met een penseeltje en soms ook met een stofzuiger. Nadien pakken we alles in in van die speciale bubbelplastic. Maar we sluiten die plastic niet volledig af zodat er nog zuurstof aan de werken kan. En dan wordt alles opgeborgen op een geheime plaats in de abdij. Tot de verbouwingswerken achter de rug zijn.”