N-VA eist excuses: “Ons parlementslid als hoer afschilderen is wansmakelijk”

“Dit is niveau Aalst carnaval, ik zou mij haasten om mij te ­excuseren als ik de VVSG was.” N-VA-voorzitter Bart De Wever reageert verbolgen op een “ludieke folder” van de Vereniging voor Vlaamse Steden en ­Gemeenten (VVSG). Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De folder, waarin de draak werd gestoken met de fusies van de gemeentes, werd maandagavond uitgedeeld op het afscheidsfeest van VVSG-directeur Mark Suykens. Er werd onder meer een foto van Nadia Sminate, N-VA-parlementslid en burgemeester van Londerzeel, uit de oude doos gehaald. Sminate, die als ex-lingeriemodel vijftien jaar geleden met die foto in P-magazine stond, noemt het “wansmakelijk”: “met de foto heb ik geen probleem, het gaat om het tekstje. Ik word afgeschilderd als hoer ­tegenover al mijn, voornamelijk mannelijke, collega-burgemeesters. Je verwacht dat misschien in Molenbeek naar je kop te krijgen, maar niet op een afscheidsfeest van een belangenvereniging die mij moet vertegenwoordigen.”

Het zit N-VA zo hoog dat zelfs De Wever reageert: “Op vlak van humor moet alles kunnen, maar er is ook nog zoiets als context. Dit gaat over een vrouw van Marokkaanse afkomst die heel militant de westerse waarden verdedigt. Dat zij als een hoer wordt afgeschilderd en zo voor haar collega’s te kakken wordt gezet, is pijnlijk.”

Sminate merkt ook op dat het “vooral N-VA’ers” zijn die in de fotocollage worden aangepakt. Het is een publiek geheim dat N-VA niet al te hoog oploopt met het “CD&V-bolwerk” bij de VVSG. Gisteren nam algemeen directeur Mark Suykens Liesbeth Homans (N-VA) nog op de korrel, die als minister Antwerpen, de stad van De Wever, zou voortrekken. Ook dat wordt niet geapprecieerd. “Voor een ­organisatie van 130 medewerkers ben ik nooit echt onder de indruk geweest van de VVSG”, zegt De Wever. “Ik betaal ieder jaar met lange tanden mijn lidgeld.”