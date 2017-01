Dertien procent van de Vlamingen lijdt aan ‘digibesitas’

Door het toenemend aantal smartphones en het stijgend gebruik van sociale media, blijft “digibesitas” toenemen in Vlaanderen. Dertien procent van de Vlamingen lijdt eraan. “Het gros van de mensen met digibesitas kan het probleem zelf oplossen”, zegt professor Lieven De Marez (imec/UGent) bij de bekendmaking van de negende imec-digimeter.

In de categorie 15 tot 39-jarigen zegt één op de drie ondervraagde Vlamingen afhankelijk te zijn van de smartphone en vier op de tien zijn afhankelijk van sociale media - bij de 20-29 jarigen is zelfs 55 procent afhankelijk van de sociale media. “Een kwart is afhankelijk van beide en lijdt aan digibesitas. Over alle leeftijdscategorieën heen is dat 13 procent van de Vlamingen”, weet professor De Marez.

Smartphone belangrijker dan televisie

De smartphone heeft voor het eerst de plaats van de televisie overgenomen als belangrijkste scherm in ons leven. Voor 34,6 procent van de Vlamingen is de smartphone het scherm dat hij of zij het minst kan missen. De televisie is dat nog maar voor 28,7 procent. De televisie wordt zelfs op haar eigen terrein bedreigd: 59% van de tieners (15-19 jaar) zegt dat ze dagelijks naar video kijken op hun smartphone, slechts 55,7% kijkt dagelijks tv. Mensen jonger dan 30 hebben een voorkeur voor online video boven traditionele tv-uitzendingen.

Een uur Facebooken per dag

De helft van de Vlamingen zit een uur of meer per dag op Facebook, en dat was een jaar geleden maar zo”n 44 procent. Maar ook hier zien we scherpe leeftijdsverschillen. Tieners, bijvoorbeeld: ja, ze facebooken nog, maar amper 44 procent van hen beschouwt het als zijn favoriete sociale netwerk. Tieners gaan veel minder delen op brede platformen en kiezen eerder gerichte kanalen.

Technologiestress

De Marez ziet wel steeds meer zelfregulering. “Tieners, met name, zijn al veel bewuster met deze materie bezig, door zich bijvoorbeeld tijdens examenperiodes van de digitale tsunami af te sluiten. Tieners hebben veel tijd en sociale stress, waardoor media voor hen een zegen zijn en ze daardoor tijdrovende gewoontes kweken. Maar plots komen ze in een andere levensfase waar tijd kostbaar is en botsen ze op de grenzen van hun tijdsconsumerende gewoontes. Twintigers en dertigers hebben daarom meer technologiestress dan sociale stress.”

Veertigers/vijftigers en jongeren met lagere sociaaleconomische status

Elf procent van de Vlamingen slaagt er - ondanks een positieve attitude ten aanzien van technologie - echter niet in om digitale technologieën te omarmen. “Dit zijn veertigers/vijftigers die moeite hebben om zich de nieuwe vereiste digitale vaardigheden eigen te maken, maar vreemd genoeg ook jongeren met een vaak lagere sociaaleconomische status, die opgegroeid zijn in een minder ‘mediarijk’ huishouden. Initiatieven zoals ‘Mediawijs’ zullen de volgende jaren vooral op deze groep moeten inzetten”, klinkt het.

Het onderzoek werd afgenomen bij 2.164 Vlamingen in augustus en september 2016.