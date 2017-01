Donald Trump kondigt aan: “We zullen die muur bouwen”

De Amerikaanse president Donald Trump zal woensdag de bouw van een muur aan de Amerikaans-Mexicaanse grens opleggen. Dat melden de Amerikaanse media op gezag van een bron binnen het Witte Huis. Het bouwen van de muur om illegale migranten buiten te houden -en Mexico ervoor te laten betalen- was een van de belangrijkste punten in Trumps campagne in de aanloop naar de presidentsverkiezing.

Trump kondigde dinsdagavond op Twitter aan dat er “morgen een belangrijke dag rond nationale veiligheid” op de planning staat. “Naast allerhande andere dingen, zullen we de muur bouwen!”

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!