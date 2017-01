Burgemeester Rome moet zich verantwoorden voor vermeende vriendjespolitiek

Virginia Raggi, de burgemeester van Rome, moet zich verantwoorden voor de promotie van de broer van haar vroegere rechterhand. Die kreeg een leidende functie in de administratie van de stad. Dat heeft ze zelf verklaard. De politica van de eurosceptische Vijfsterrenbeweging (M5S) zou beschuldigd worden van machtsmisbruik, en moet op 30 januari voor de rechtbank verschijnen.

Raggi legt op haar officiële Facebookpagina uit dat de aanklagers haar willen ondervragen over de aanstelling van Renato Marra als het hoofd van het toeristisch departement in de stad. Marra is de broer van Raggi’s voormalige personeelsdirecteur Raffaele Marra, die in december werd opgepakt omdat hij smeergeld zou hebben aangenomen van een vastgoedmakelaar.

“Ik ben niet bezorgd. Ik heb zoals steeds het volle vertrouwen in de rechterlijke macht”, aldus de 38-jarige op Facebook.

Strijdpunt

Raggi heeft sinds het begin van haar ambtstermijn in juni al te kampen gehad met diverse schandalen waarbij verschillende leden van haar administratie door het gerecht worden onderzocht. Dit is negatieve reclame voor de populistische M5S, die van de strijd tegen corruptie en schandalen binnen de Italiaanse politiek een van haar strijdpunten heeft gemaakt. De partij maakte zich sterk dat ze, in tegenstelling tot de traditionele partijen, niet bezoedeld is door corruptie en vriendjespolitiek.