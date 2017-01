“Geen woorden maar paarden”

Essen - Kunnen paarden je persoonlijke problemen oplossen? Het klinkt misschien vreemd, maar Erika Ver Berne en Anne-Sophie Martens van Hof ter Heyden in Essen geloven er heilig in. Samen bieden ze individuele workshops en coaching in familieverband aan. Bij die workshops spelen paarden een cruciale rol.

Erika en Anne-Sophie hebben een passie voor paarden. Als coach begeleiden ze mensen van alle leeftijden die op zoek zijn naar balans in hun leven. “Iedereen heeft al eens een periode waarin het niet vlot gaat op het werk, thuis, op school of in een vereniging. In zo’n gevallen zijn bewustwording en inzicht de eerste belangrijke stappen naar evenwicht. Bij onze coaching doen we een beroep op paarden. Met communicatie, lichaamstaal en wederzijds respect kunnen we veel van hen leren. De intelligentie en gevoeligheid van de dieren maken hen heel waardevol”, zegt Anne-Sophie.

Alertheid

Volgens de beide dames kunnen paarden inzicht geven in je eigen gedrag, je sterktes en zwaktes. “Paarden zijn zo gevoelig dat ze het meteen oppikken wanneer een persoon iets zegt, maar zich er niet naar gedraagt. Als prooidieren kunnen paarden hun aangeboren alertheid, waarbij ze alles zien, horen en ruiken, gebruiken. Dat toont zich ook in de interactie met mensen. Omdat paarden zich niet voor de gek laten houden door mooie praatjes en een gemaakte houding kom je veel eerder tot de kern”, zegt Erika Ver Berne.

Geen therapie

Er worden ook familieworkshops aangeboden. “De coach begeleidt de cliënt om bijvoorbeeld blokkades op te heffen. Het resultaat is soms verrassend. Problemen die je eerder niet zag, worden plots duidelijk”, zegt Erika.

“Laat het duidelijk zijn dat we geen therapie geven”, zegt Anne-Sophie. “We bieden coaching aan die meer duidelijkheid in je levenspatroon kan geven.” Beide dames genoten verschillende geaccrediteerde opleidingen.

Wie lifecoaching met paarden zelf eens wil ervaren, kan komende zondag 29 januari van 10 tot 16u geheel vrijblijvend kennismaken tijdens de opendeurdag in Hof Ter Weyden, Greefstraat 1 in Wildert. U kunt zich best op voorhand inschrijven. U kunt er ook kennismaken met alternatieve therapieën voor dieren zoals shiatsu, een cranio-sacrale therapie en radionic coaching (haaranalyse). Er zal ook een hippische sport- en oefentherapeut aanwezig zijn.

Info: 0468.19.21.00, www.anseka.be, www.annesophiemartens.com, Facebookpagina Opendeur: Life Coaching met Paarden