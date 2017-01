“Enorm succesvolle” veiling van productiehuis Corsan: Zoveel bracht de gele robot op

De veiling van de inboedel van het failliete Antwerpse filmproductiehuis Corsan werd gisteren afgesloten. “Alles is verkocht en we klokken af op meer dan 2.000 biedingen”, klinkt het.

“De veiling is een waanzinnig succes geweest”, zegt Steven ­Teugels van veilinghuis Hammertime, dat instond voor de verkoop van de inboedel van filmproductiehuis Corsan. “We tellen in totaal 2.084 biedingen en zitten ruim over de vooropgestelde opbrengst die we in gedachten hadden.” Hoeveel de opbrengst precies bedraagt, wil Teugels nog niet bekendmaken.

Massale belangstelling

De levensgrote gele robot die meespeelde in de film The Lovers was met stek het meest populaire item. Dat ging uiteindelijk na meer dan honderd biedingen voor een brutobedrag van 9.448 euro onder de hamer. De veiling zou normaal rond 16u afgelopen zijn, maar door de massale aandacht voor de robot liep dat twee uur uit.

Naast de robot werden ook nog onder meer drie werken van de Nederlandse kunstenaar ­Herman Brood verkocht tegen een prijs van om en bij de 500 euro. Ook tal van kantoorspullen en filmattributen gingen de deur uit.

Hammertime laat ook nog weten dat volgende week dinsdag een tweede veilig van start gaat voor Corsan. “Op de eerste verdieping van het gebouw op de Brouwersvliet is nog een volledig ingerichte private bioscoopzaal met luxueuze fauteuils te vinden. Ook de spullen van die zaal worden nu geveild. Verder is er nog een aantal kunstwerken beschikbaar en stellen we nog heel wat Apple-producten te koop, zoals computers en schermen. Dat kon niet op de eerste veiling omdat we moesten uitzoeken wie de eigenaar van de spullen was.”

Eind vorig jaar werd filmproductiehuis Corsan op de Brouwersvliet failliet verklaard. Het huis zag het licht in 1990, produceerde onder andere de film Shades van Erik Van Looy (1999) en werkte samen met klinkende Hollywoodnamen als John Travolta, Robert De Niro, James Franco en Liam Neeson. Het faillissement liet een put achter van 200 miljoen euro. “Dat bedrag hebben we niet opgehaald. Nog niet”, zegt Teugels.