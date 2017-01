Donald Trump bedreigt Antwerpse jobs

Als de Amerikaanse president Donald Trump het gemiddelde importtarief voor Europese producten optrekt van 2,1% naar 5%, dreigen er honderden jobs verloren te gaan in de provincie Antwerpen.

Er dreigen vooral jobs te sneuvelen in de chemische en farmaceutische sector, die in Antwerpen en de Kempen sterk verankerd zijn. Ook veel expediteurs- en consultancyjobs in de haven dreigen te verdwijnen. Voor heel België gaat het om 1.177 jobs, blijkt uit een studie van KU Leuven.

“Het jobverlies komt er omdat Belgische en Europese producten door de hogere importtarieven duurder worden in de VS”, zegt professor Hylke Vandenbussche. “Amerikanen zullen die producten dan minder kopen, waardoor Belgische bedrijven minder winst maken en dus jobs moeten schrappen.”

Geen paniek

De chemie- en farmasector, die via de haven van Antwerpen veel producten uitvoert naar de VS, panikeert niet. “We moeten afwachten in welke richting het beleid van de nieuwe president evolueert”, zegt Yves Verschueren van sectorfederatie Essenscia.

Maar als Trump zijn importtarieven verhoogt, kan Europa hetzelfde doen. Amerikaanse producten worden dan duurder in België, waardoor de vraag ernaar daalt en Trump in zijn eigen voet schiet. “Vergeet niet dat België en zeker Antwerpen een belangrijke afzetmarkt zijn voor de Amerikaanse industrie”, zegt Verschueren.