Nieuwe Makro richt zich op feesten, wonen en lekker eten

Deurne - Makro zal er binnenkort helemaal anders uitzien. De winkel waar je alles kan vinden, maakt verlies en wil zich herlanceren. Alles wordt opgebouwd rond drie grote pijlers: feesten, wonen en lekker eten. Media Markt palmt een deel van winkelruimte in en neemt alles wat elektronica is over.

In 2015 maakte de supermarktketen een nettoverlies van 33 miljoen euro. Het bedrijf wil het tij keren door zich meer te specialiseren. De zes winkels worden gemoderniseerd en heringericht.

“Er verdwijnt niets uit het assortiment, behalve dan de elektronica-afdeling die opgaat in Media Markt. Maar schoenen, kledij of noem maar op, alles blijft. We gaan wel werken rond drie grote pijlers: alles voor het feest (van tafelversiering tot bijvoorbeeld barbecues), alles voor de woning (van bakstenen en cement tot sanitair materiaal en een grote decoratie-afdeling. En voeding (van aardappelen tot kwaliteitsvolle producten)”, zegt Julie Stordiau van Makro.

De elektronica-afdeling verdwijnt uiteraard en gaat volledig op in Media Markt. Wie nu nog een tv of andere elektronica koopt bij Makro, krijgt wel de garantie dat de waarborg blijft gelden.

Deurne

Vanaf 22 maart gaan de eerste Media Markt-winkels open in de vestigingen van Makro Machelen en Lodelinsart. Op 19 april zijn de Makro’s van Sint-Pieters-Leeuw en Eke aan de beurt om een Media Markt-vestiging te openen. In de laatste twee Makro-vestigingen, Deurne en Alleur, opent Media Markt de deuren op 17 mei 2017.