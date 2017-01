Australische zoo vraagt publiek om giftige spinnen te vangen

“We hebben geprobeerd zelf voldoende spinnen te vangen, maar het lukt niet.” Aan het woord is Tim Faulkner, manager van het Australian Reptile Park. Het park heeft een tekort aan giftige tunnelwebspinnen, ook wel trechterspinnen genoemd. In een video tonen ze hoe je best zo’n spinnen vangt.

Het park heeft de spinnen nodig om zo meer antigif te kunnen aanmaken. Recent werd nog een Australische vrouw in haar slaap gebeten door de giftige spin, ze overleefde dankzij een dosis antigif. Door een recente hittegolf zijn de spinnen agressiever dan normaal en bijten ze ook sneller. Daardoor is het park nu bijna door de voorraad antigif heen.

De spin wordt door zijn dodelijke beten en snelheid beschouwd als één van de gevaarlijkste ter wereld. Met een lijf dat zo’n 4 centimeter groot is, kan hij zich makkelijk verbergen in schoenen, waardoor de spin al voor een aantal dodelijke slachtoffers zorgde. Naar verluidt zou de spin ook goed kunnen zwemmen en zelfs uren onder water kunnen blijven.

In het filmpje is te zien hoe groot de hoektanden van zo’n spin zijn. “Na een flinke beet, moet je binnen het uur behandeld worden, anders kan je sterven.” klinkt het bij Faulkner. Toch is het al 35 jaar geleden sinds iemand stierf van de beet, dankzij het antigifprogramma van het Australian Reptile Park.