New York post is laaiend enthousiast over Antwerpen

“Mis de onderschatte tweede stad van België niet”, kopt de New York post. De journalist die een paar dagen in Antwerpen doorbracht, is laaiend enthousiast. “Met zijn perfect bewaarde middeleeuwse kasseistraatjes, lijkt Antwerpen misschien op zijn historische lauweren te rusten. Maar de tweede stad van België is een levendige, kosmopolitische stad waar avant-garde mode, spraakmakende architectuur en vernieuwende restaurants floreren.”

Na die enthousiaste introductie, worden verschillende wijken besproken: van het Eilandje met het nieuwe havenhuis, het Red Star Line Museum en het MAS, tot het Zuid met de musea, de nieuwe Super Mercado in het vroegere postgebouw op de Groenplaats en de hippe hang-out Plein Publiek, een leegstaand huizenblok dat een all night party spot is geworden. Er worden ook heel wat restaurants en bars genoemd, waaronder Fiskebar, The Glorious, Balls & Glory, RAS en Het Zilte.

De afgelopen weken kwam Antwerpen al vaker positief in het nieuws. De Rough Guide zette Antwerpen in de top tien van reisbestemmingen voor dit jaar. Ook reiswebsite Momondo noemde Antwerpen een van de aanraders van 2017: “Absorbeer het Vlaamse erfgoed in de tuinen van meester-schilder Rubens, bewonder het paleisachtige treinstation Antwerpen-Centraal, en raak verbluft door de briljante stenen die deze stad tot het hart van de diamanthandel maken.”