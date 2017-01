Bella Hadid doet stunt met 'zeer gewaagde jurk' nog eens over

Herinnert u zich Bella Hadid nog, het topmodel dat zich vorig jaar in één van de gewaagdste jurken ooit op de rode loper in Cannes begaf? Ze gaat opnieuw het internet rond, opnieuw in een jurk die weinig aan de verbeelding overlaat.

Zoals altijd was er veel schoon volk op de afterparty van de haute coutureshow van Dior, maar alle ogen waren gericht op het decolleté van Bella. Die uitte zich al fan van de doorkijktrend waar ook haar vriendinnetje Kendall Jenner regelmatig mee gespot wordt.

?January 23: #BellaHadid at the Dior Ball in Paris.? Een foto die is geplaatst door Hadid News (@hadidnews) op 24 Jan 2017 om 12:19 PST

#ASAPRocky parties with #BellaHadid in Paris wearing a #DiorHomme #FW2017 turtleneck sweater. Een foto die is geplaatst door UpscaleHype (@upscalehype) op 24 Jan 2017 om 2:52 PST

Een foto die is geplaatst door Kendall Updates (@knj.daily) op 23 Jan 2017 om 8:41 PST

Bella was op het Dior Ball met onder meer rapper ASAP Rocky en Kendall Jenner. Vorig jaar in Cannes liet de zus van Gigi Hadid zich al opmerken op de rode loper in Cannes, waar ze een 'zeer gevaarlijke' jurk droeg op de rode loper. De commotie errond zette haar naam wel op de kaart en een paar maanden later mocht ze voor het eerst meelopen in de show van Victoria's Secret.