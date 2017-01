Een jaar geleden overleed haar vader, haar vrienden zorgen nu voor het mooiste geschenk.

Deze week moest de Texaanse Selena een treurige verjaardag vieren: een jaar geleden overleed haar vader. Het meisje heeft daardoor een erg moeilijk jaar achter de rug en mist hem elke dag. Maar om haar te steunen zorgde haar vriendje samen met nog wat anderen voor een prachtig geschenk. De emotionele video waarin Selena dat geschenk krijgt, werd al duizenden keren gedeeld.

Tot haar grote verrassing krijgt ze plots een groot pak in haar handen geduwd: een dekbedovertrek en een kussen, beide met daarop een foto van haar vader gedrukt. Zodra het meisje dat ziet, krijgt ze tranen in de ogen. “Bedankt” is het enige dat ze nog kan uitbrengen, waarna ze het kussen erg dicht tegen zich aandrukt en snikkend haar vriendje omhelst.