Hoe snel kan een bericht via de sociale media rondgaan? Deze Antwerpse jongen zocht het uit

Willebroek - Hoe snel kan een bericht via de sociale media rondgaan? Dat onderzoekt Tiebe uit Willebroek. Hij postte een bericht op Facebook met de vraag om het te delen en te liken. Op 24 uur tijd werd het maar liefst 40.000 keer gedeeld.

Tiebe Aerts (11) zit in het zesde leerjaar van de Sancta Mariaschool in Willebroek. Binnenkort moet hij een spreekbeurt houden over de sociale media en om het een speciale toets te geven onderzoekt hij nu de snelheid waarmee een bericht de wereld rondgaat. “Eigenlijk kwam het idee om dat te onderzoeken van mijn juf”, vertelt Tiebe. “Ikzelf heb geen Facebook maar mijn mama wel. Ik heb maandag een briefje geschreven waarin te lezen stond dat ik een spreekbeurt moest houden over sociale media en wou weten hoe snel een berichtje verspreid wordt. Mijn mama maakte een foto van mij met de brief en postte die op haar profiel. En dan natuurlijk de vraag om het zo veel mogelijk te delen en te liken.”

En Tiebe stond versteld van het aantal keer dat zijn bericht werd gedeeld. “Toen ik dinsdag van school kwam ging het al om meer dan dertigduizend keer. Om half acht dinsdagavond stond de teller op 40.000. En het werd niet alleen in Vlaanderen gedeeld maar echt in de hele wereld. Er waren mensen in Costa Rica die het gedeeld hadden maar ook in Amerika, Rusland, Egypte, Thailand, Israel en zelfs China. Een Deen schreef zelfs dat hij de tekst op de foto niet begreep en de vertaalmachine op zijn computer had gebruikt om het te vertalen”, glundert Tiebe.

De jongen en zijn mama laten het bericht nog online staan tot de spreekbeurt over enkele weken eraan komt. “Ik ben echt benieuwd waar het gaat eindigen. Maar hoe meer mensen het delen, hoe meer het ook zien verschijnen en zelf ook delen. Op een bepaald moment zagen we zelfs dat het bericht vijf keer werd gedeeld per seconde. ”

Wie wil kan het berichtje nog steeds delen via: facebook.com/sandy.vaningelgem