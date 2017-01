Trump wil FBI-directeur behouden die onderzoek startte naar Hillary Clinton

De Amerikaanse president Donald Trump zal James Comey als directeur van de federale recherche FBI behouden. De krant ‘New York Times’ schreef dinsdag dat Trump zich een bijkomend en moeizaam benoemingsproces wil besparen.

Aan de ene kant wordt Comey (56) ervan beticht met zijn aanpak van de e-mailaffaire rond Hillary Clinton een bepalende rol te hebben gespeeld in het verkiezingsresultaat, en aan de andere kant stond Comey aan het hoofd van de diensten die een onderzoek uitvoerden naar de mogelijke inmenging van Rusland in het Amerikaans kiesproces met de bedoeling Trump aan de overwinning te helpen.

Trump kondigde dinsdag tijdens een ontmoeting met topmanagers van de auto-industrie in het Witte Huis aan dat hij de milieuregelingen wil afzwakken. Die zijn “buitensporig geworden”. Bijzonderheden noemde hij niet. Trump zei ook niet om welke milieuregelingen het ging, of het om wetgeving of administratie ging. Dat moet nog verder uitgewerkt worden. “Men wil regelingen, maar wel de juiste”.

Gefraudeerd

Tijdens een bijeenkomst met toonaangevende Congresleden herhaalde Trump zijn leugen over het verkiezingsresultaat. Hij had de verkiezingen gewonnen, omdat hij in het Electoral College een meerderheid van de kiesmannen/vrouwen achter zijn naam kreeg. In absolute stemmen haalde zijn tegenstandster Hillary Clinton echter 2,8 miljoen stemmen meer. Zonder een bewijs of een bron aan te halen, zei Trump dat er gefraudeerd werd met kiesbrieven van drie tot vijf miljoen mensen. Zonder die kiesfraude had hij naar zijn mening ook de meerderheid van stemmen gehaald, berichtten de Amerikaanse media onder aanhaling van enkele deelnemers aan de ontmoeting.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Paul Ryan, nodigde Trump uit voor een toespraak in het Congres. Trump zou op 28 februari tijdens een gezamenlijke zitting van Huis en Senaat tot zijn toehoorders spreken. Vaak gebruiken Amerikaanse presidenten dat als een toespraak over de situatie in het land, de zogenaamde ‘State of the Union Adress’.