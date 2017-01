Stalker: “Ik bekogel je apotheek met rotte eieren”

Westerlo - Een apothekeres uit Tremelo was de belaging door haar ex uit Westerlo zo beu, dat ze haar gsm en vaste lijn afsloot. Toch stuurde David H. haar afgelopen maand nog 180 e-mails. De aanklager in Turnhout vorderde dinsdag twaalf maanden cel en een contactverbod.

Toen de apothekeres in augustus 2014 een punt achter haar relatie zette met David H. uit Westerlo, veranderde haar leven in een nachtmerrie. Sindsdien bestookt hij haar onophoudelijk met mails, sms’jes en telefoons en bedreigt hij haar.

De dader ging geraffineerd te werk. “In het holst van de nacht, om 2.30u, deed hij zich tijdens mijn nachtdienst voor als iemand die last had van diarree. Hij had zogezegd dringend Imodium nodig”, vertelde het slachtoffer aan de strafrechter in Turnhout. “Hij hoopte zo mijn apotheek binnen te dringen.”

Hij dreigde er ook mee haar apotheek te bekogelen met rotte eieren. Op 22 december 2014 beet hij haar in de hand in de hoop dat ze de sleutel van haar huis zou laten vallen. Dat leverde hem de bijkomende betichting op van slagen verwondingen. Hij gooide ook al haar autoruit aan diggelen.

Het Openbaar Ministerie vroeg de aanstelling van een psychiater, een absoluut contactverbod met het slachtoffer en twaalf maanden celstraf.

De beklaagde minimaliseerde de feiten. “Het gaat om slechts enkele mailtjes per dag”, zei hij. “En hoe dat komt? Ik zie mijn dochter al drie jaar maar af en toe. Als ik vaker bij haar zou zijn, dan kan het ophouden.”