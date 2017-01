Dode vrouw op strand van Knokke werd vermoord, dader loopt nog vrij rond

Sofie Muylle (27), de vrouw die afgelopen zondag dood werd aangetroffen onder het terras van een bar in Knokke, is vermoord. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. “De dader loopt nog vrij rond.”

Het lichaam van Sofie Muylle, een 27-jarige vrouw uit Roeselare, werd zondagochtend door wandelaars aangetroffen onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon. Iemand had haar 20 meter door het zand gesleept en haar lichaam vervolgens verstopt.

De hulpdiensten hadden al vastgesteld dat ze lichte, oppervlakkige verwonden in haar gezicht had. Uit onderzoek van de wetsdokter is dan duidelijk geworden dat de vrouw vermoord is, meldt het parket van West-Vlaanderen dinsdag.

Arrestaties zijn er nog niet gebeurd in de zaak, aldus het parket. “De dader loopt nog vrij rond.”

Avondje uit

Sofie Muylle woonde sinds enkele weken in Brugge, bij haar vriend (31). “Zaterdag belde ze me nog op, om te vertellen hoe gelukkig ze was met haar nieuwe liefde”, zegt haar vader Daniël Muylle.

Het koppel vertrok die avond samen naar Knokke om een stapje in de wereld te zetten. Ze belandden in de KZ Pianobar, een café vlak bij het ­casino. Daar zouden ze elkaar uit het oog verloren zijn, zo vertelde haar vriend later.