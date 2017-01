Trump jaagt Sioux-indianen op de kast met nieuwe omstreden beslissing

Trump lijkt klaar om twee fel bevochten projecten die door Obama naar de prullenbak werden verwezen nieuw leven in te blazen. Trump zal volgens verschillende media groen licht geven voor de aanleg van de omstreden oliepijplijn Keystone XL en de Dakota Acces Pipeline goedkeuren.

Na zeven jaar bakkeleien over de omstreden pijpleiding van Canada naar het zuiden van de Verenigde Staten, begroef Obama eind 2015 het Keystone XL-project. Trump zal vandaag vermoedelijk het project uit de prullenbak halen en opnieuw op tafel leggen.

Via de bijna 1.900 kilometer lange Keystone-leiding zou ruwe olie uit de teerzandvelden van Canada moeten worden vervoerd naar raffinaderijen in het zuiden van de VS. Voorstanders hadden gewezen op duizenden nieuwe banen en energiezekerheid. Tegenstanders wezen echter op de gevolgen voor het milieu.

Foto: rr

Dakota Access Pipeline

De Standing Rock Sioux vierden hun overwinning met gebalde vuist en dreunende trom. Foto: Belga

De Dakota Access Pipeline moet 1.885 kilometer lang worden, vier Amerikaanse staten doorkruisen en olie transporteren van North Dakota, dat grenst aan Canada, naar het meer zuidelijke Illinois.

Vandaag moet de olie die in North Dakota wordt gewonnen, via dure spoorroutes worden vervoerd. De pijplijn, die een capaciteit van 470.000 vaten per dag zou krijgen, zou ongeveer de helft van de olie kunnen transporteren en de markten in de Midwest en de Golfkust kunnen bedienen.

Die pijplijn is helemaal klaar op een stuk in North Dakota na. De Amerikaanse overheid onder president Barack Obama gaf immers geen vergunning voor de oliepijplijn door het gebied van de Standing Rock Sioux. Ze wou geen vergunning afleveren voor het geplande traject en ging alternatieve routes bestuderen na protest door milieubewegingen en ‘native Americans’.

De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump kon echter nog ingrijpen. En dat is hij duidelijk van plan. Hij zou dinsdag het licht op groen zetten voor de bouw van de pijpleiding in North Dakota.