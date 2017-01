Na de pangasius: ook aan deze vissen hangt een geurtje

Carrefour verkoopt geen pangasius meer in ons land. De vis komt uit Vietnam, waar hij wordt gekweekt in vuil water zodat hij bacteriën kan bevatten. En het is niet de enige populaire vissoort die op de zwarte lijst van het Wereld Natuur Fonds (WWF) staat omdat er een geurtje aan hangt.

In november 2015 werd aangetoond dat in België ingevoerde en ontdooide pangasius uit Vietnam een hoog aantal bacteriën bevatte. Bovendien was in 2000 ook al een zeer hoog percentage (33 procent) van salmonella vastgesteld in Vietnamese aquacultuurproducten. Volgens een Nederlands onderzoek is een deel van de pangasius resistent tegen antibiotica, zelfs bij vissen met een ecologisch label. Vandaar de beslissing van Carrefour.

Maar de pangasius is niet de enige vissoort die volgens de viswijzer van het Wereld Natuur Fonds (WWF) het label ‘te vermijden’ krijgt. Daarom heeft men een lijst samengesteld met 54 bij ons populaire vissoorten die als leidraad kan gebruikt worden als u in de viswinkel staat en nog twijfelt welke vis er ’s avonds op het bord komt. Met Alaska pollak, heek, kabeljauw, koolvis, pladijs, schelvis en tong zit u altijd goed. Ook garnalen en mosselen, kreeft en Sint-Jacobsschelpen zijn ‘de beste keuze’.

Noordzeegarnalen zijn volgens het WWF ‘de beste keuze’ Foto: Photo News

Overbevissing en slechte netten

Toch is de lijst met ‘te vermijden’ vissoorten langer dan die van vis die u met smaak en tegelijk met een gerust geweten kan eten.

“Overbevissing is een belangrijk milieuprobleem en een voorname reden waarom we iedereen aanraden om bepaalde vissen niet meer te kopen voor consumptie. Maar ook sommige vistechnieken zijn heel schadelijk voor het zeemilieu of weinig selectief: ze zijn de bijvangst van dolfijnen, haaien en schildpadden. En de viskweek is vaak milieuvervuilend”, zegt Koen Stuyck van het WWF.

“Sommige vissoorten op de lijst worden als ‘goede keuze’ aangeraden, op voorwaarde dat ze in bepaalde zeeën werden gevist en op een ecologisch verantwoorde manier. Toch zijn die soorten vaak ook terug te vinden in de kolom ‘te vermijden’ omdat niet alle landen het even nauw nemen met de regels of omdat er in die landen gewoon geen of minder strenge regels gelden. Of omdat de manier van kweken en/of verwerken niet overal gelijk is.

Foto: rr

En hoe zit het met de populaire zalm? Wilde zalm uit Alaska is ok, maar die uit de Stille Oceaan (Rusland) of gekweekte zalm uit de Atlantische Oceaan (Chili) zijn te mijden.

Volgens Climaxi, de Beweging voor Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid, zijn België en Europa grote afnemers van sommige gekweekte zalm die aan hetzelfde euvel lijdt als de pangasius: ziekten, verhoogd antibioticagebruik, chemische toevoegingen om te kleuren en te roken.

Foto: © Roger Dixon

Tilapia is oorspronkelijk Afrikaans, maar nu wordt hij voornamelijk in Azië gekweekt. Het grootse probleem met tilapia zijn hormonen. Alleen de mannetjes van de soort zijn bruikbaar om verwerkt te worden. Dus worden van de vrouwtjes op jonge leeftijd mannetjes gemaakt. Dat kan door het toedienen van grote dosissen testosteron. Te veel testosteron kan onder meer leiden tot borstkanker. En dus is hij volgens het WWF te mijden. Wist u trouwens dat tilapia wordt ook wel “strontmond” wordt genoemd door de kwekers. De vis is de kampioen in het eten van zijn eigen uitwerspelen. Hij consumeert tot zes keer meer uitwerpselen dan dat hij er zelf produceert.

Ook haai is ‘te vermijden’. Ze worden vooral gevist voor de vinnen. Haaienvinnensoep is bijzonder populair in Azië en bij ons in de Chinese restaurants.

Victoriabaars is een zoetwatersoort die oorspronkelijk afkomstig is uit de Nijl, maar ondertussen aanwezig is in alle meren en rivieren in tropisch Afrika. Maar overbevissing en de invoering van hoog efficiënt vistuig, met name nylonnetten en buitenboordmotoren, veroorzaakten de ineenstorting van de visbestanden, temeer omdat beheermaatregelen ontbraken. Verschillende pogingen om de overbevissing aan banden te leggen, waren geen succes. Omdat de vis een belangrijke bron van inkomsten is voor de arme bevolking. Daarom wordt victoriabaars uit het Victoriameer in Oeganda, Kenia en Tanzania als ‘te vermijden’ beschouwd.

Foto: Reporters / Caters

Ook inktvis uit de Altlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee - het is aangegeven op de verpakking van waar ze afkomstig zijn- zijn volgens het WWF te mijden. Wist u trouwens dat een paar jaar geleden een schandaal aan het licht kwam met calamares? Uit een onderzoek was gebleken dat gefrituurde inktvisringen of calamares gemaakt werden van varkensanus.

Viswijzer van het WWF

guid-pois-NL-21-08-15-505046[1] by Jerry Harris on Scribd

Vis van zone 37 of 61

Wanneer u in het warenhuis vis koopt die vooraf verpakt werd, staat er niet altijd duidelijk bij uit welke zee hij opgevist is. Vaak geeft de fabrikant de zone van bevissing. Dit zijn de verschillende zones:

Zone 21: Atlantische Oceaan, Noord-West

Zone 27: Atlantische Oceaan, Noord-Oost

Zone 31: Atlantische Oceaan, Centraal-West

Zone 34: Atlantische Oceaan, Centraal-Oost

Zone 37: Middellandse en Zwarte Zee

Zone 41: Atlantische Oceaan, Zuid-West

Zone 47: Atlantische Oceaan, Zuid-Oost

Zone 51: Indische Oceaan, West

Zone 57: Indische Oceaan, Oost

Zone 61: Pacifische Oceaan, Noord-West

Zone 67: Pacifische Oceaan, Noord-Oost

Zone 71: Pacifische Oceaan, Centraal-West

Zone 77: Pacifische Oceaan, Centraal-Oost

Zone 81: Pacifische Oceaan, Zuid-West

Zone 87: Pacifische Oceaan, Zuid-Oost