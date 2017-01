Antwerpse chartermaatschappij Vizion Air zet Poolse vliegtuigen in

Deurne - Het Antwerpse luchtvaartbedrijf Vizion Air gaat vanaf volgende maand vliegtuigen van het Poolse SprintAir inzetten voor zijn chartervluchten, nadat een aantal VLM-vliegtuigen na het faillissement waren weggevallen.

Het bedrijf werkt aan een groeistrategie en hoopt in dat verband dat ook VLM snel opnieuw aan de slag kan.

Vizion Air, sinds 2013 actief in de ad-hoc-chartermarkt, krijgt van SprintAir twee vliegtuigen volledig ter beschikking. Het gaat om een ATR72, die Luik als thuisbasis krijgt, en een Saab 340, die zal vliegen vanop het Italiaanse Bergamo.

De Antwerpse maatschappij wil met de toestellen “hiaten” in de Europese luchtvaartmarkt opvullen, onder meer op het vlak van capaciteit, route of timing. Klanten zijn onder andere chartermakelaars, overheden, sportclubs en congresorganisatoren.

Doorstart

Tot voor kort maakte Vizion Air gebruik van Fokker 50-toestellen die VLM Airlines ter beschikking stelde, maar door het faillissement van deze laatste vielen die weg. “Dat was heel problematisch, ook door het wegvallen van Denim Air. In de hele Benelux was er geen 50- tot 100-seater te krijgen, maar we hadden contracten uit te voeren. Het waren zware tijden, al hadden we vooraf het aantal contracten op een minimum gezet”, zegt CEO Carl Legein. Toestellen laten overvliegen zorgt voor een meerkost.

Vizion Air wacht ook mee op groen licht van de federale overheidsdienst Mobiliteit voor SHS Antwerp Aviation, de doorstart van VLM. Vizion Air kan dan één vliegtuig zelf gaan inzetten. Legein gelooft dat de mensen van de FOD Mobiliteit competente mensen zijn, maar zegt “niet te kunnen ontkennen verbaasd te zijn dat het zo lang duurt”.

Vizion Air wil deze zomer een zevental vliegtuigen ter beschikking hebben over heel Europa. Moederbedrijf The Aviation Factory hoopt door de extra toestellen dit jaar een omzet van zowat 50 miljoen euro neer te zetten, tegenover 30 miljoen euro vorig jaar.