Waarom je jouw iPad en iPhone maar beter snel updatet

Gewoonlijk kan je best wel even wachten met de nieuwe software-updates van Apple, maar dit keer wacht je voor alle zekerheid best niet te lang. In de nieuwe update lost Apple enkele belangrijke beveiligingsproblemen op, onder andere om bepaalde applicaties te verhinderen de controle op je telefoon over te nemen.

Elke update bevat wel een aantal patches of oplossingen voor beveiligingsproblemen, maar dit keer geeft Apple voor niet minder dan twaalf “kwetsbaarheden” aan een oplossing te hebben. Het gaat onder meer om een aantal problemen in verband met Webkit, de software waarop Safari, de App Store en heel wat iOS apps draaien.

Er werden ook twee gevallen beschreven waarbij een kwaadaardige applicatie code kon implementeren waardoor die je hele toestel zou kunnen overnemen. “Het kan bestanden toevoegen, verwijderen en elke andere actie uitvoeren”, aldus JP Taggart, hoofdonderzoeker bij Malwarebytes. “Gesprekken opnemen en ze doorsturen? Dat kan het. Meer kwaadaardige software installeren? Dat kan het. Programma’s de-installeren? Dat kan het. Al deze dingen voor de gebruiker verbergen? Dat kan het ook.”

Het staat dus buiten kijf dat je je telefoon maar beter beveiligt tegen dergelijke situaties. Al moet je niet meteen het ergste vrezen. De kans dat je telefoon besmet is door een van de veiligheidslekken, is tamelijk klein. Er waren namelijk een aantal van de beste hackers van Googles Project Zero voor nodig om ze te ontdekken.

Als ze al gebruikt zijn, dan was het waarschijnlijk door staten tegen high-profile doelwitten. Apple heeft ook niet alle informatie over de gaten in de beveiliging vrijgegeven, waardoor het alsnog onwaarschijnlijk zal zijn dat een particuliere hacker ze zal kunnen gebruiken.

Toch neem je maar beter het zekere voor het onzekere. Je telefoon bevat vaak heel wat persoonlijke informatie waarvan je niet wil dat die tegen je gebruikt wordt, en het is nauwelijks een opgave om je telefoon te updaten. Je klikt op Instellingen > Algemeen > Software Update, klik op Download en je telefoon doet de rest.