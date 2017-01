“We willen de langste erehaag voor Kom op tegen Kanker”

Bornem - Op Hemelvaartsdag is Bornem middagstad voor de 1000 kilometer tegen Kanker. Dan arriveren er tweeduizend renners in het Breeven en vinden er tal van activiteiten plaats. Zo wil men een indrukwekkende erehaag vormen voor de deelnemers aan de fietstocht.

Tijdens het hemelvaartweekend wordt de 1000 kilometer tegen Kanker gereden. Tijdens de eerste dag houden de renners een middagbreak in Bornem. “Wij zijn op Hemelvaart middagstad voor de 1000 kilometer tegen Kanker. Het wordt een enorme organisatie. Niet alleen komen er ongeveer tweeduizend renners - waaronder ook negen teams uit Bornem - toe in het Breeven om te eten, ook hun supporters komen langs, volgers en we hopen ook heel wat Bornemnaars te mogen begroeten. We vermoeden dat er die dag meer dan vijfduizend mensen op de been zullen zijn”, zegt Nele Moortgat van de Bornemse communicatiedienst.

“Er zullen optredens en animaties zijn maar één van de hoogtepunten wordt het vormen van een lange erehaag. En het zou fantastische zijn dat we de langste erehaag van alle deelnemende gemeenten en steden konden vormen. Daarvoor rekenen we wel op minstens 3.600 mensen die de haag vormen. Een heleboel, we weten het, maar het is ook een fantastisch evenement waarvan de opbrengst integraal naar Kom op tegen Kanker gaat.”

De renners zullen het Breeven komen binnengereden via de Breevendreef. Daar zal ook de erehaag gevormd worden. “Harmonieën zullen in afwachting van de komst van de renners muziek spelen, er zijn optredens van onder meer dansgroep Terpsichore en ook de Bornemse reuzen zullen in het straatbeeld verschijnen. Daarnaast willen we bijvoorbeeld ook de scholen bij het evenement betrekken.”

“Het wordt één van de grootste evenementen die we dit jaar in onze gemeente organiseren. Maar voor dit alles zijn er helpende handen nodig. Veel helpende handen: van mensen die mee de erehaag willen vormen tot mensen die enkele uurtjes willen tappen. Of zelfs mensen die iets speciaals willen doen. En daarom organiseren we binnenkort een informatiemoment. Dat vindt plaats op woensdag 1 februari om 20 uur in zaal Kloosterheide in Bornem.

Het informatiemoment vindt plaats op woensdag 1 februari om 20 uur in zaal Kloosterheide in de Kloosterstraat.