“Wat is Goedele Liekens een zielige vrouw”

Bijna twee jaar na de dood van Steve Stevaert blikte Goedele Liekens zondag in het Radio 2-programma ‘De Rotonde’ terug op de zelfdoding van de Hasseltse politicus. Die is niet in goede aarde gevallen bij Raymond Joris, die ten tijde van het gouverneurschap van Stevaert provinciecommandant was in Limburg. “Wat een zielige vrouw. Komt ze misschien niet meer genoeg in de ‘boekjes’?”, vraagt hij zich af.

Raymond Joris werkte als militaire bevelhebber van onze provincie drie jaar samen met de toenmalige gouverneur. “Met aandacht heb ik het artikel gelezen over Goedele Liekens over Steve Stevaert. Is het nu echt nodig de wonde nog even open te rijten, nu bijna twee jaar na zijn dood zonder, met een minimum aan respect, rekening te houden met dezen die achterbleven, en dan vooral zijn echtgenote? Bij hechte vriendschap hoort discretie, wat bij mevrouw Liekens waardeloos blijkt te zijn. Blijkbaar een onbetrouwbare vrouw, want waarom komt ze anders nu nog naar voren met een ‘vrome’ getuigenis? Droevig! Wat drijft Mevrouw Liekens om dit nu nog te verklaren? Komt ze misschien niet meer genoeg in de ‘boekjes’?”

Joris blikt enkel op een positieve manier terug op zijn samenwerking met Stevaert. “Ik denk terug aan hem als een fijne, correcte en attente man, steeds bereid tot een gesprek, een prachtige kerel! En die die trut (sorry voor het woord!) van Liekens......zielige vrouw!”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht op het nummer 1813 van de Zelfmoordlijn of op zelfmoord1813.be.