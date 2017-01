Telefooncentrale overbelast door klachten over aanslagbiljetten

Mechelen - Heel wat gezinnen uit de Mechelse regio hebben de voorbije dagen een aanslagbiljet voor hun onroerende voorheffing met nalatigheidsintresten in de bus gekregen. Nochtans hadden ze eerder nog geen brief ontvangen. Volgens de Vlaamse Belastingdienst is er iets fout gelopen met de zending.

Ongerustheid bij veel gezinnen in de regio Mechelen. Ze hadden een herinnering voor hun kadastraal inkomen of grondbelasting in de bus gevonden met het verzoek ‘onmiddellijk’ te betalen. Bizar, omdat ze het initiële aanslagbiljet nooit hebben gekregen.

“Mensen die zo’n biljet hebben gekregen, moeten niet betalen. Als ze via onze website belastingen.vlaanderen.be een contactformulier invullen, sturen wij hen een nieuw aanslagbiljet met een betaaltermijn van twee maanden en zonder nalatigheidsintrest”, reageert woordvoerder Kris De Sagher van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.

Burgers die te goeder trouw toch meteen betaalden, kunnen hun centen ook terugvorderen. “We gaan die mensen natuurlijk niet afstraffen”, zegt De Sagher. De belastingdienst heeft ondertussen achterhaald dat er een probleem was met de zending van 4 oktober vorig jaar. Die is blijkbaar niet of maar gedeeltelijk bij de geadresseerden geraakt.

Waar het precies is misgegaan, is nog niet duidelijk. “Wij leveren als belastingdienst onze digitale bestanden aan een drukker. Vandaar gaan ze naar de post”, vertelt Kris De Sagher. Hij vraagt mensen met een foutief aanslagbiljet om voorlopig niet naar het gratis nummer 1700 te bellen. De telefooncentrale is overbelast door de klachten. “Het gaat sneller via onze website”, zegt de woordvoerder nog.

belastingen.vlaanderen.be