“Terroristen Zaventem hadden spijt dat ze België als doelwit kozen”

Het jihadistisch commando dat op 22 maart de luchthaven Brussels Airport aanviel, zou spijt hebben gehad dat ze België als doelwit kozen. Dat vernam het Franse persbureau AFP van geïnformeerde, eensluidende onderzoeksbronnen in België.

Op 22 maart omstreeks 8 uur lieten Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui hun springladingen exploderen in de vertrekhal met passagiers. Bij de aanslag kwamen zestien mensen om het leven. Die dodentol verdubbelde toen een uur later een andere kamikaze, Khalid El Bakraoui, een broer van Ibrahim, zich opblies in metrostation Maalbeek, vlak bij de Europese instellingen. Minstens zestien nationaliteiten werden geteld onder de 32 dodelijke slachtoffers van de dubbele aanslag in Brussel. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste de aanslagen op, waarbij ook een 40-tal buitenlandse gewonden vielen onder de circa 400 gewonden.

Op de luchthaven zou het commando het “in het bijzonder op Amerikanen gemunt hebben”, en naar verluidt ook tegen joden, zo verklaarde een anonieme onderzoeker aan AFP. De speurder beweert te steunen op onder meer de beelden van bewakingscamera’s in de vertrekhal van de luchthaven. Die beelden tonen dat een van de zelfmoordterroristen zich “met spoed lijkt te begeven naar twee orthodoxe Joden” in traditionele klederdracht.

Een andere bron, nu binnen de Amerikaanse regering, bevestigt de relatief precieze doelwitkeuze voor vertrekbalies voor Amerikanen, Russen en Israëli’s, of passagiers die wachtten op vluchten naar deze landen. Al was België niet de eerste keuze van de terroristen. Op een laptop werd een bericht gevonden waarin ze zich excuseren voor het feit dat ze geen nieuwe aanslag konden plegen in Frankrijk.