Jurgen Mettepenningen: “Niet de bedoeling van Pauwels om iets uit te lokken”

Brussel - Ongezien in wielerland. Maandagavond postte veldrijder Kevin Pauwels zijn formulier van de dopingcontrole op Twitter, enkele uren later volgde ook Mathieu van der Poel. “Een goede zaak voor het wielrennen”, vindt manager Jurgen Mettepenningen van Marlux-Napoleon Games, “het komt de transparantie ten goede en het respect voor de jongens die ervoor kiezen om het openbaar te maken zal alleen maar toenemen bij het publiek.”

Enkele dagen voor het WK en dus stijgt de WK-koorts? Deze keer gaat het niet over het parcours, maar kregen we op Twitter een nooit geziene actie van Kevin Pauwels die maandag in de late namiddag, na een bezoek van de dopingcontroleur voor een controle buiten competitie, zijn controleformulier postte op Twitter en nog eens in het rood had aangeduid dat hij geen supplementen, noch medicatie gebruikt.

Wat later volgde ook Mathieu van der Poel die net zoals Pauwels een controleur over de vloer had gehad. “Groot gelijk, sta ik volledig achter! #transparantie”, voegde hij er nog aan toe. Nog later vond ook vader Van der Poel het nodig om een tweet te posten met de boodschap “wie volgt?”

“Het is een initiatief van Kevin zelf”, aldus teammanager Jurgen Mettepenningen, “wij met de ploeg hebben daar niets mee te maken. Het is ook niet op aanraden van mij of iemand van het team, het was zijn eigen keuze, zijn eigen beslissing en ik juich dat volledig toe. Kevin wil aantonen dat hij een zuiver renner is, niets heeft te verbergen en dat is een goed signaal voor het veldrijden, meer zelfs voor het wielrennen in het algemeen. Je moet zo’n initiatieven toejuichen, hoe meer transparantie, hoe beter.”

Is dit anders te interpreteren dan als een oproep aan Van Aert om ook open kaart te spelen? Zeker nu hij al een week klaagt over knieproblemen is het niet ondenkbaar en zelfs niet onlogisch dat hij daarvoor medicatie neemt. En mogelijk een ‘TUE’, een zogenaamde uitzondering om therapeutische redenen, heeft gekregen (lees meer).

“Neen, helemaal niet”, aldus Jurgen Mettepenningen, “iedere renner doet wat hij wil. Het is niet aan ons om te bepalen of zij dat willen delen met het publiek. Die controle was nu toevallig maandag, en Kevin heeft dat zelf gedeeld op sociale media. Het is helemaal niet de bedoeling om iets uit te lokken. Het gaat gewoon om transparantie, zo’n initiatieven dragen bij aan het positieve imago van de wielersport. Kevin is het initiatief gestart, Mathieu is gevolgd. Een goede zaak, dat vind ik fijn van hem. Kijk, het respect voor de jongens die ervoor kiezen om zo’n info openbaar te maken zal op die manier alleen maar toenemen bij het publiek”, eindigt hij, “deze sport is gebaat bij transparantie.”