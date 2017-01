Graaicultuur repatriëringen: “Jambon heeft belangrijke informatie achtergehouden”

Brussel - Volgens regeringspartij CD&V heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) belangrijke informatie achtergehouden over de audit die mistoestanden heeft blootgelegd bij de politiedienst die mensen zonder papieren repatrieert. Kamerlid Nahima Lanjri heeft naar eigen zeggen het rapport al in december opgevraagd, maar kreeg pas vorige week “een selectief” antwoord van Jambon. Dat zei het CD&V-Kamerlid dinsdag in “De Ochtend”.

Een audit waar VTM Nieuws maandagavond over berichtte, onthult allerlei wanpraktijken binnen de repatriëringspolitie. Zo zouden sommige “escorteurs”, agenten die illegalen begeleiden bij de repatriëring, terugkeren via vakantielanden, vliegtuigtickets boeken in businessclass, logeren in dure hotelkamers, en zelfs prostituees bezoeken, allemaal op kosten van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

“Ik viel van mijn stoel”, reageert CD&V-Kamerlid Lanjri. “Ik wist dat het rapport er was, maar het werd maar niet vrijgegeven. Al in december heb ik een vraag gesteld aan de minister over het rapport, maar ik heb moeten blijven aandringen. Vorige week woensdag heb ik de vraag opnieuw gesteld of we dat rapport konden krijgen en wat daarin stond.”

Maar minister Jambon wou het rapport niet geven, zegt Lanjri. “Meer nog: ik heb naar de bevindingen over het rapport gevraagd, maar over wat gisteren (maandag, red.) in het nieuws is verschenen over die graaicultuur heeft de minister met geen woord gerept.”

Volgens het CD&V-Kamerlid komt op die manier de controlerende functie van het Parlement in het gedrang. “Parlementsleden moeten kunnen nagaan of alles goed functioneert, en daarom hebben we inzage nodig in dergelijke rapporten. Het stoort mij dat de minister het rapport had en dat hij de inhoud ervan selectief heeft weergegeven, om het vriendelijk te zeggen.”