Strategisch brein achter Michael Schumacher krijgt weer topfunctie in Formule 1

Ross Brawn keert in een belangrijke functie terug in de Formule 1. De 62-jarige Brit gaat onder de nieuwe topman Chase Carey, de opvolger van Bernie Ecclestone, aan de slag als technisch en sportief directeur. Sean Bratches wordt commercieel directeur van de Formule 1, dat sinds kort eigendom is van mediagigant Liberty Media. De Amerikanen zetten maandag Ecclestone aan de kant en presenteerden een volledig nieuwe leiding.

“Fantastisch om weer terug te keren in deze wereld”, zei Brawn. “De afgelopen maanden heb ik al heel wat gesprekken gevoerd met de mensen van Liberty Media. Ik kijk ernaar uit om samen met Chase, Sean en de Formule 1-teams deze sport verder te ontwikkelen. Samen met de teams en de promotors krijgen we een unieke kans om er een betere Formule 1 van te maken, vooral voor de fans.”

Brawn heeft een lange staat van dienst in de koningsklasse van de autosport. Jarenlang vormde de Brit een ‘gouden’ combinatie met Michael Schumacher. Hij werkte als technisch directeur bij Benetton en Ferrari samen met de Duitser, wat resulteerde in zeven wereldtitels (in 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004). Brawn werd gezien als het strategisch brein achter de successen van Schumacher.

De Brit nam in 2006 afscheid van de Formule 1, maar keerde drie jaar later terug met een eigen team: Brawn GP. De renstal van Brawn leverde met Jenson Button direct de wereldkampioen van 2009. Hij verkocht zijn team daarna aan Mercedes, waarbij Brawn nog een tijdje samenwerkte met Schumacher voordat hij eind 2013 weer uit de Formule 1 verdween.

