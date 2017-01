Zangeres Xandee: “Reeks medische blunders zorgde voor lijdensweg”

Touch Of Joy-zangeres Xandee (38) heeft een moeilijke periode achter de rug. In Dag Allemaal vertelt ze hoe ze een medische lijdensweg heeft afgelegd, hopend dat dit het einde is van een lange reeks medische blunders.

Sandy Boets, beter bekend als Xandee van Touch Of Joy, ging samen met Sergio Quisquater in 2004 naar het Eurosongfestival met ‘1 Life’ en treedt nog altijd op met haar groep Xansation. Toch gaat het niet goed met haar, want al enkele jaren kampt ze met ernstige gezondheidsproblemen.

“Drie jaar geleden had ik wat last van hartkloppingen, dus ging ik naar het ziekenhuis”, legde Xandee uit aan Dag Allemaal. “Ze vertelden me toen na een kijkoperatie via mijn lies dat “het allemaal niet zo erg was” en ik mocht nog dezelfde dag naar huis. Ook al lekte mijn hartklep een beetje.”

Overbruggingen in haar been, maar het hart vergeten

Dat was nog niet alles. Er was een lek achtergebleven in haar lies en dat moest worden rechtgezet. “Ook toen zeiden ze: “Mevrouw, alles is goed.” Ik mocht zelfs opnieuw sporten. Ik was de straat nog niet uit of ik had al geen gevoel meer in mijn voet. Ik heb hem uiteindelijk omgeslagen en mijn gewrichtsbanden gescheurd. Bleek dat ze van dat ene lek in mijn lies, acht lekken hadden gemaakt.”

Toen kreeg Xandee overbruggingen in de aders van haar been, maar ze hadden geen aandacht voor het oorspronkelijke probleem: haar hart. “Ik was constant moe, zelfs als ik naar het toilet ging of trappen deed. Toen ik terug in het ziekenhuis kwam, bleek dat mijn hartklep voor zeventig procent lekt.” Normaal gezien moest ze in februari geopereerd worden, maar alles is versneld, omdat haar situatie zo erg was.

Momenteel is ze aan het herstellen van de hartoperatie in het ziekenhuis. “Haar toestand is stabiel”, zegt manager Arjan Postman. “Ze moet gewoon de tijd nemen om te rusten.”