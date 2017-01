Louis Talpe verliefd op 22-jarige stewardess

Louis Talpe was sinds zijn vorige relatie met Duitse Alicia Endemann (28) een van de meest begeerde vrijgezellen van Vlaanderen en verder. Nu zou de 35-jarige acteur opnieuw een lief hebben. De 22-jarige stewardess Emilie zou zijn hart hebben gestolen.

In Dag Allemaal had hij eerder al laten weten dat zijn toekomstige vrouw mooi moest zijn, goed moest kunnen koken en moest kunnen verdragen dat hij vaak gaat sporten. “Ik moet haar ook voor honderd procent kunnen vertrouwen.”

Zijn oog zou nu gevallen zijn op de Kempense Emilie De Roover. Zij is 22 jaar en volgde een lerarenopleiding. Nu werkt ze als stewardess voor touroperator TUI. Ze heeft de looks van een model en laat dat heel graag zien op haar Instagramaccount, waar Louis vaak goedkeurend op reageert.

Volgens Dag Allemaal leerden de twee elkaar kennen in discotheek The Villa in Antwerpen. Daar werden ze al regelmatig in een innige omhelzing op de dansvloer gespot. Emilie en Louis moeten hun relatie nog bevestigen.