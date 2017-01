Vader van in Knokke vermoorde vrouw: “Wat is er toch met Sofie gebeurd?”

De familie van Sofie Muylle (27) uit Roeselare weet niet hoe de jonge vrouw vorig weekend om het leven is gekomen. Zondag werd ze dood teruggevonden op het strand van Knokke, nadat ze met haar vriend op stap was geweest in die stad.

Pas deze ochtend zal de wetsdokter het lichaam van Sofie Muylle onderzoeken, in de hoop te kunnen achterhalen hoe de jonge vrouw stierf. Ze werd zondagochtend, 48 uur eerder, dood teruggevonden op het strand van Knokke. Haar lichaam lag verstopt in het zand onder het houten terras van brasserie Le P’tit Bedon. Wandelaars vonden haar bij toeval.

Het West-Vlaamse gerecht gaat uit van kwaad opzet. Iemand had haar lichaam 20 meter door het zand gesleept, om het te verstoppen. Ze had lichte, oppervlakkige verwondingen in haar gezicht.

Sofie woonde sinds enkele weken in Brugge, bij haar vriend (31). “Zaterdag belde ze me nog op, om te vertellen hoe gelukkig ze was met haar nieuwe liefde”, zegt haar vader Daniël Muylle.

Het koppel vertrok later die avond samen naar Knokke om een stapje in de wereld te zetten. Ze belandden in de KZ Pianobar, een café vlak bij het ­casino. Daar zouden ze elkaar uit het oog verloren zijn, zo vertelde haar vriend later. Volgens sommige bronnen zou ­Sofie het café plots verlaten hebben zonder haar handtas.

“Het was zaterdag razend druk in de zaak”, zegt de uitbaatster, die twee uur ondervraagd werd door de politie. “Ik heb die vrouw niet zien vertrekken. Ze was geen vaste klant.”

Verdwenen

“Sofies vriend heeft me zondagochtend om 10 uur opgebeld. Hij zei me dat Sofie verdwenen was en dat hij aangifte zou doen”, vertelt haar vader. Toen hij rond 15 uur vernam dat op het strand van Knokke het lichaam van een dode vrouw was gevonden, vreesde de vader het ergste. Muylle kon zijn dochter later die avond aan de hand van een foto identificeren.

“Wat is er toch met Sofie gebeurd?” vraagt de vader zich af. “We weten het niet. Het is ondraaglijk voor ons. Ik hoop dat de camerabeelden aan de bar en op straat meer duidelijkheid brengen.”

Het is voor de man al het tweede drama in enkele jaren tijd. In februari 2009 overleed zijn 26-jarige zoon Lowie. De jongeman werd dood teruggevonden in het kanaal Roeselare-Leie. Volgens het gerecht ging het toen niet om kwaad opzet.