Trumps CIA-baas legt eed af, Senaatscommissie keurt nominatie Buitenlandminister goed

De Amerikaanse Senaat heeft maandag de nominatie van nieuwe CIA-baas Mike Pompeo goedgekeurd. Eerder keurde de Commissie Buitenlandse Betrekkingen ook al nipt de nominatie van minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson goed, maar over zijn nominatie moet ook nog eens gestemd worden door de volledige Senaat.

Vicepresident Mike Pence heeft Mike Pompeo meteen na de goedkeuring van de Senaat beëdigd. Foto: EPA

kandidaat voor de functie van CIA-baas kreeg 66 stemmen voor en 32 stemmen tegen. De tegenstemmers, allemaal Democraten, drukten hun bezorgdheid uit over de beperkte kennis van Pompeo over de taken van de inlichtingendiensten, voornamelijk in het domein van de cyberveiligheid.

Het groene licht voor Pompeo komt er te midden van spanningen tussen de overheid en de CIA, nadat president Donald Trump weigerde om de bevindingen van de CIA te steunen dat Rusland achter de hackeraanvallen op de computers van de Democraten zou zitten. Tijdens een toespraak op het CIA-hoofdkwartier zaterdag drukte Trump wel nog uit ‘voor 1000 procent’ achter de CIA te staan.

Pompeo steunt de bevindingen van de CIA over de Russische inmenging wel, en stelt zich, in tegenstelling tot zijn baas, zeer kritisch op tegenover de Russische regering.

Voormalig ExxonMobil-topman neemt voorlaatste horde

De Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Amerikaanse Senaat heeft maandag ook de nominatie goedgekeurd van de voormalige topman van ExxonMobil Rex Tillerson als minister van Buitenlandse Zaken. Tillerson kreeg 11 stemmen (de Republikeinen) achter zich, terwijl de 10 Democraten tegenstemden. Zijn nominatie zal nu voorgelegd worden aan de volledige Senaat, waar de Republikeinen eveneens de meerderheid hebben.

Rex Tillerson Foto: REUTERS

Top-Democraat in de commissie Ben Cardin liet weten dat hij Tillerson niet kon steunen vanwege zijn bezorgdheden over diens inspanningen rond mensenrechten en goed bestuur en zijn gelobby tegen Russische sancties terwijl hij ceo van Exxon was.

De Republikeinen Marco Rubio en John McCain stemden net als de andere Republikeinen wel voor de nieuwe Secretary of State, ondanks hun eerdere twijfels over de banden van Tillerson met Rusland en zijn twijfelachtige engagement tegenover de mensenrechten. Daardoor leek het even dat Tillerson niet voldoende steun zou krijgen.

In de Senaat hebben de Republikeinen 52 van de 100 zitjes, waardoor de kans groot is dat Tillerson voldoende stemmen zal krijgen om John Kerry op te volgen als minister van Buitenlandse Zaken.