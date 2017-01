Jongeman komt om door onderkoeling

Balen - De jonge man die vorige week donderdag levenloos werd aangetroffen in Balen, is naar alle waarschijnlijkheid overleden door onderkoeling.

Het lichaam was ’s ochtends ontdekt tussen de struiken en was deels ontkleed. De identiteit kon wel vastgesteld worden. “Er is zondagmiddag een autopsie uitgevoerd op het lichaam, maar de onderzoeksrechter heeft de wetsdokter zelf nog niet aan de lijn gehad. Uit de eerste vaststellingen zou de doodsoorzaak zeer waarschijnlijk te wijten zijn aan onderkoeling. Daar gaan we voorlopig ook vanuit”, zegt woordvoerster Inge Delissen van het parket Antwerpen afdeling Turnhout. Op het lichaam waren geen aanwijzingen gevonden dat er kwaad opzet met het overlijden gemoeid is.