Laten we niet rond de pot draaien: de zaak-Oosterweel zit hopeloos vast

Trump, Trump, Trump. Wat zal zijn verkiezing in onze levens veranderen? Onzekerheid domineert de bespiegelingen over de internationale politiek en op de gevolgen daarvan op korte en langere termijn. Aangezien we daar in ons kikkerland weinig of geen invloed op hebben, kunnen we ons voorlopig beter concentreren op de grote dossiers in ons eigen gebied, waar we wél inzicht in hebben. En voor de inwoners van de stad Antwerpen en haar brede omgeving is dat ongetwijfeld het verhaal van Oosterweel.

Zaterdag probeerden Manu Claeys (van de actiegroep stRaten-generaal) en Peter Vermeulen (de geestelijke vader van Ringland) via een interview in de zakenkrant De Tijd een nieuw publiek aan te boren voor hun favoriete keuze: een switch van het BAM-tracé naar het Haventracé en daarbij een volledig “yes we can” voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

Vanzelfsprekend waren de reacties van de overheid niet onverdeeld positief. Het BAM-tracé is in de procedures namelijk al ver gevorderd, ook al dreigt de Raad van State nu roet in het eten te gooien. De auditeur van de Raad vindt dat de alternatieve tracés niet goed genoeg zijn bestudeerd. De Raad zal wellicht in april beslissen of hij al dan niet gelijk heeft. In 90% van de gevallen wordt het advies van de auditeur gevolgd. Als dat ook nu gebeurt, dan is de toekomst van Oosterweel hoogst onzeker.

De Antwerpse actiegroepen weten dat ook, en ze proberen nu om gebruik te maken van de situatie om hun positie in de onderhandelingen te verbeteren. Die onderhandelingen verlopen onder leiding van professor Alexander D’Hooghe, de intendant die door de Vlaamse regering is aangesteld om een goed plan te maken voor de overkapping van de Antwerpse Ring.

Laten we niet rond de pot draaien: de zaak zit hopeloos vast. De intendant krijgt van alle partijen lof voor zijn pogingen om tot een “maatschappelijk draagvlak” te komen, maar het lukt hem niet. Alle betrokken partijen zijn bereid om ergens te landen, maar de discussie over het beste tracé blijft een splijtzwam. De overheid wil verder met Oosterweel op het BAM-tracé, de tegenstanders blijven zweren bij het alternatief in de haven, weg van de Antwerpse Ring.

De intendant staat in het oog van de storm. In de helft van zijn tweejarig mandaat is hij erin geslaagd om lof te vergaren van alle strijdende partijen, maar niettemin is een compromis nog lang niet in zicht. Ondertussen kreunt half Vlaanderen in de Antwerpse files. Het wachten is nu op de definitieve uitspraak van de Raad van State en op de reacties die daarop volgen.

Wordt – zucht – vervolgd.