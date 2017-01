Eén van de laatste Allemaal Chris-sketches werd maandag ingeblikt in Gent. De eerste uitzendingen lokten veel kijkers, maar er was ook heel wat kritiek op sociale media. “Ik lees die commentaren nooit”, zegt Chris Van den Durpel (56) tijdens een bezoek op de set.

“Kelly? Zijde gij Poezefoefke?” Snelle Eddy (Chris Van den ­Durpel) dacht in café De Dulle Griet op de Vrijdagmarkt in Gent een wulpse internetdate te scoren, maar stond er gisterochtend oog in oog met ...