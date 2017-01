“De bewoners zijn bijna alles kwijt. Vreselijk”

Mechelen / Hombeek - De schade aan het huis in de Hultendries in Hombeek, waar zondag brand uitbrak, is erg groot. Dat werd gisteren bij daglicht duidelijk. Heel wat mensen schieten de bewoners ondertussen ter hulp.

Op het ogenblik dat de brand uitbrak in de tweewoonst was er niemand thuis. Het duurde dan ook een hele poos vooraleer de brand werd opgemerkt. Pas toen er een enorme rookpluim uit het huis opsteeg en even later metershoge vlammen uit het dak sloegen, alarmeerden omwonenden en voorbijgangers de hulpdiensten.

De brandweer had heel wat werk om de brand te blussen. Pas gisterochtend, bij daglicht, werd duidelijk hoe groot de schade wel is. “Ik heb heel veel respect voor de bewoners, een koppel, maar ook hun dochter, haar partner en hun kleine kindje. Want zij woonden ook in het gebouw. Iedereen houdt de moed er goed in. Maar ze zijn wel bijna alles kwijt. De bovenverdieping is uitgebrand en beneden is er ook heel wat schade door het water. Ik heb daarstraks even binnen gekeken en de schade is echt heel groot”, vertelt een buurtbewoonster.

Buren sprongen gisteren overigens bij om hulp te bieden waar kon. Spullen die niet beschadigd zijn door het vuur of het bluswater worden door omwonenden gestockeerd. En ondertussen zijn ook een aantal mensen met inzamelacties gestart. Op de sociale media riepen mensen op om spulletjes te brengen voor het tweejarige zoontje van het gezin.

Accidenteel

Het kind speelde al zijn kleertjes en speelgoed kwijt in de vlammen. De oproep zorgde gisteren voor veel solidariteit en velen lieten weten dat ze spullen zouden brengen naar de geëngageerde mensen die de inzamelacties organiseren.

Ondertussen is het ook zeker dat de brand accidenteel is ontstaan. Meer dan waarschijnlijk is er iets misgelopen met een verwarmingstoestel.