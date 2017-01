Nieuwe peiling: Theo Francken populairste politicus van ons land

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is de populairste politicus van ons land. Dat blijkt uit een nieuw e peiling.

Bij de vorige peiling stond Francken op nummer vijf. Nu staat hij dus helemaal bovenaan. De top 3 wordt vervolledigd door N-VA-voorzitter Bart De Wever en eerste minister Charles Michel (MR).

Als enkel gekeken wordt naar de populariteit van Francken in Brussel en Wallonië, dan komt hij niet voor in de top 3.

De Block

De voorbije jaren stond Maggie De Block van Open VLD telkens bovenaan de lijst. Nu tuimelt ze uit de top 3. Toen de regering-Michel net begon, had 8 op de 10 Belgen nog vertrouwen in De Block. Nu vindt minder dan de helft van de Belgen nog dat Maggie De Block een goede minister is.

De enquête werd uitgevoerd door VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos. De volledige resultaten van de peiling worden dinsdag bekendgemaakt.