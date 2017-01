Hoboken -

Hoboken verliest een van zijn parochiekerken. De Heilig Hartkerk aan de Krugerstraat wordt afgebroken. Dat is het bisdom overeen gekomen, samen met de stad Antwerpen. De kerk was te onveilig geworden en kan niet meer worden gebruikt. Geld voor renovatie is er niet. En dus verdwijnt de neogotische kerk, die al meer dan een eeuw oud is. In de plaats komt er een park, en ook de naburige school palmt een deel van de terreinen in.