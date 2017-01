“Kleinste gemeenten maakten het hardst van hun neus”

Puurs -

Ook in Klein-Brabant was er in 1976 protest tegen de grootse fusie die de Waalse minister van Binnenlandse Zaken Joseph Michel doorvoerde. In Puurs, dat Ruisbroek, Breendonk en Liezele erbij kreeg, kwam dat niet van de gewone mensen, maar vooral van de burgemeesters die hun job dreigden te verliezen.