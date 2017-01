Laakdal - Door de fusie van Vorst, Veerle en Eindhout de wat poëtische naam Laakdal toe te dichten, hoopte het bestuur een gevoel van samenhorigheid te creëren. Lastig, als elk dorp zich benadeeld voelt.

“Laten we afspreken op het marktplein van Laakdal.” Wat schort er aan deze zin? Laakdal heeft helemaal geen marktplein. Of nee, Laakdal heeft meerdere marktpleinen, maar geen enkel is dat van Laakdal. ...